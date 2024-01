Inter ancora aiutata dall’arbitro | il silenzio della stampa nazionale è un campanello d’allarme enorme

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Fiorentina-lascia strascichi di polemiche per la direzione arbitrale: Lautaro, contatto sospetto sul gol. Rigore su Ranieri, dubbi e proteste viola. In occasione dell’ultima giornata di campionato, la partita Fiorentina-si è conclusa con una vittoria dei nerazzurri per 0-1, ma non è il risultato a tenere banco nelle discussioni post-partita, bensì l’arbitraggio di Aureliano e le decisioni del VAR, che hanno lasciato dietro di sé un’ombra di controversia e polemica. Il Gol di Lautaro Martinez: Episodio Dimenticato? Il primo episodio che ha acceso gli animi è il gol di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’, dopo un contatto con il difensore Parisi, ha trovato la rete, ma le immagini hanno sollevato dubbi su una possibile irregolarità. Nonostante le proteste viola, il gol è stato convalidato senza esitazione né dal ...

