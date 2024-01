Infortunio Buongiorno | il difensore si opera? Il comunicato

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Novità importanti per quanto riguarda l’deldel Torino Alessandro. IlIldel Torino, obiettivo di calciomercato del Milan, Alessandro, non si sottoporrà all’intervento alla spalla nonostante l’. Ecco ildei granata, considerando che i tempi di recupero saranno di un mese. IL– Il Torino Football Club comunica che il calciatore Alessandro, in data odierna, alla presenza dello staff medico granata, è stato sottoposto a Roma a consulto con il professor Giovanni Di Giacomo, specializzato nella chirurgia della spalla. Alla luce del quadro strumentale e della visita clinica, è stata data indicazione di proseguire ...

Qualche mese fa una partita come quella di Cagliari il Torino non l’avrebbe vinta, qualche mese fa nel finale sarebbe arrivato il gol... (calciomercato)

L’ex Dinamo Mosca, peraltro, vive un momento particolare della sua avventura al Torino: l’infortunio di Alessandro Buongiorno potrebbe rappresentare una svolta in grado di concedergli più spazio nella ...Sospiro di sollievo per i tifosi granata in ansia per le condizioni del capitano Alessandro Buongiorno. Il consulto odierno ha allontanato l'ipotesi dell'intervento chirurgico. Ecco il comunicato ...Il Torino ha reso note con un comunicato le ultime sull'infortunio alla spalla di Alessandro Buongiorno. Di seguito il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica che il calciatore ...