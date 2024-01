“Informate in confessionale” Grande Fratello | altro caso | Perla e Greta lo fanno sapere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Adesso basta!”.Rossetti eVatiero si ribellano. Alsta andando in onda un colpo di scena riguarda la vicenda che ha reso celebri le due ragazze. Proprio così, le due, rese celebri solo e soltanto dal triangolo amoroso con Mirko Brunetti, adesso sembrano non vogliano pi sentirle parlare. L’evoluzione della narrativa però fa quasi sorridere, visto che non è che poi sembra abbiano moltoda dire. Ma andiamo con ordine. >> “Dispiace tanto che se ne vada”., la concorrente lascia la casa tra poche ore L’intreccio amoroso ha tenuto banco per settimane dopo la loro partecipazione a Temptation Island e chiaramente è stato un argomento caldo tra i fan dello show. Tuttavia, sembra che ora abbiano scelto di chiudere ...