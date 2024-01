Infezioni al pronto soccorso | nuova emergenza sanitaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Terni, 29 gennaio 2024 - “Leal“ è il tema del convegno che si è svolto sabato al “Garden“, promosso da Ordine dei medici di Terni e Perugia, ospedali di Terni e Perugia, Usl 1 e Usl2, Comune di Terni, Università di Perugia e Simeu (Società italiana medicina d’urgenza). E’’ emerso che lo scorso anno ildell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha registrato 70.141 accessi (al netto dei pediatrici e ginecologici) mentre nel 2022 sono stati 59.931; in quello di Terni sono stati 48.871 contro i 41.024 dell’anno prima; il tutto con 21 medici effettivi in servizio in quello perugino e 16 in quello ternano. Da qui la necessità di "un’oculata gestione e preparazione anche sullein generale, come ad esempio la sepsi e lo shock ...