Infarto in campo | addio allo storico capocannoniere della nazionale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non ce l’ha fatta lo, colto da malore mentre giocava una partita tra vecchie glorie È morto facendo quello che più amava: giocare a pne. Lo ha fatto al termine di una carriera in cui ha scritto pagine di storia indelebili per il movimento calcistico del suo paese. Il calcio interè in lutto: piange la scomparsa di uno degli attaccanti più apprezzati dell’America Centrale. Calcio in lutto per la morte del bomber (ANSA) – Rompipne.itSi è spento a 41 anni Luis Tejada, una vera icona del calcio panamense: l’ex giocatore, si era ritirato da un paio di anni dopo aver partecipato anche ai Mondiali del 2018, è stato colto danel corso di una partita tra vecchie glorie. Un avvenimento che ha scosso ...

il migliore in campo, salva in modo miracoloso il risultato. Alla fine la Biellese riesce a portare a casa i tre punti, mentre Cossato ha molto di cui rammaricarsi per le occasioni create e non ...La tragedia si è consumata durante una partita tra vecchie glorie. Luis Tejada aveva 41 anni, si è accasciato al suolo dopo una sostituzione, trasportato in ospedale è arrivato morto. Conosciuto ai ...Pochi giorni fa, un luogotenente della GdF, condannato in via definitiva a 7 anni di carcere per peculato, e’ morto d’infarto nel carcere militare di S.Maria Capua Vetere. Inutili i soccorsi, anche pe ...