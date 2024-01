Indiana Jones e l’Antico Cerchio | Pronti a vivere nuove avventure con l’archeologo più famoso di sempre?

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lo scorso 18 gennaio 2024, gli appassionati di videogiochi hanno assistito con trepidazione alla rivelazione epica dell’Xbox Developer Direct 2024. Il momento più atteso è giunto quando MachineGames ha gettato la luce su un progetto ambizioso e tanto desiderato: ““. Questo titolo promette di immergere i giocatori in una nuova epica avventura, portando Indy fuori dal grande schermo e direttamente nelle mani dei suoi fan. Il geniale Todd Howard ha condiviso la sua lunga aspirazione di sviluppare un gioco dedicato a, e finalmente il sogno si sta avverando. LucasFilm ha abbracciato con entusiasmo l’idea, offrendo il supporto necessario per trasformare l’ambizione in realtà. Il risultato di questa collaborazione è un’esperienza di gioco unica, ...