Incidente mortale | non si esclude la pista dell’auto pirata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMaria Carmela Capaldo, stava tornando a casa sabato 27 gennaio, quando, verso le 21 si è schiantata contro un muro di contenimento a bordo della sua auto, mentre viaggiava sulla Statale Sette Bis in via Nazionale. L’è avvenuto nei pressi dell’FMA di Pratola Serra. Nonostante i soccorsi tempestivi per la 62enne di Pagani, nativa di Nocera Inferiore, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti sanitari, Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino e della locale stazione per i rilievi. Si sta investigando sulla dinamica dell’, nonndo l’ipotesi del coinvolgimento di un’altra vettura. Gli inquirenti considerano la possibilità che un’auto abbia tagliato la strada alla donna, provocandone la perdita di controllo. Le indagini non escludono né un eventuale ...