Incidente in Canada | recuperate le tre salme

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono stateieri, dopo una lunga ondata di maltempo, ledi Heinzl Oberrauch, 29 anni, e Andreas Widmann junior, 35 anni, e del pilota, morti il 22 gennaio in uncon l'elicottero durante un escursione di heliskiing in. Lo comunica l'agenzia di heliskiing Northern Escape in una nota. Lunedì scorso, dopo aver recuperato i quattro feriti, le condizioni meteorologiche sono peggiorate e, fino ad ieri, non è stato possibile portare a valle ledelle tre vittime.

