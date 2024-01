Incidente fra il trenino dei turisti e auto | due feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bologna, 29 gennaio 2024 – Ilrosso e blu che collega piazza Maggiore a San Luca è stato coinvolto in unin via di Casaglia, proprio all’incrocio con via di Monte Albano. Il, sempre affollato dai, era salito sui colli da via di San Mamolo e stava proseguendo verso il santuario sul colle della Guardia. Quando è stato il momento di svoltare a sinistra, è avvenuto l’impatto con un’che stava salendo da Casaglia con direzione parco Cavaioni. L’ha colpito il secondo vagone. Sulin quel momento c’erano 22 persone e per 2 è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Per tutti, sono stati momenti di grande spavento. Oltre alle forze dell’ordine, sono interventi anche i vigili del fuoco. La dinamica dello scontro è ...