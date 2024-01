Incidente a Lissone | terribile schianto tra auto e moto | ore di apprensione per un 16enne di Macherio

(Di lunedì 29 gennaio 2024)(Monza e Brianza) – Sono ore diper il ragazzo di 16 anni che nella serata di sabato è rimasto gravemente ferito, a, a causa di unstradale. Il giovane, originario di, lotta tra la vita e la morte. L’è avvenuto intorno alle 20.40 in via Di Vittorio. Secondo quanto ricostruito il giovane, era in sella al suociclo, quando si è trovato addosso un’guidata da un 70enne. Lo scontro è stato molto violento. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Distrutti i due mezzi, quasi illeso l’mobilista. Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, una ambulanza e unamedica. A ruota anche i carabinieri della compagnia di Desio, ...

