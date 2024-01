Incidente a Lissone | il 16enne Riccardo Vinci muore dopo due giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Macherio (Monza e Brianza), 29 gennaio 2024 – Non ce l’ha fatta, ildi Macherio ricoverato in condizioni disperate da sabato sera al San Gerardo di Monza in seguito a unstradale avvenuto aquasi duedi, il cuore del giovanissimo motociclista ha smesso di battere. Nell’, avvenuto sabato sera in via Di Vittorio, il motociclo guidato dasi era scontrato con l’auto condotta da un 70enne per motivi ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, è stato il centauro, scaraventato sull’asfaltoil violentissimo impatto con la vettura andata distrutta proprio come il due ruote. Praticamente ...