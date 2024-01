Inceneritore a Santa Palomba | piazza piena a Pomezia per dire “no”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Si è svolta sabato, alla presenza di centinaia di cittadini preoccupati, l’assemblea pubblica organizzata dal Coordinamento dei Comitati no discariche no inceneritori del IX Municipio di Roma ee patrocinata dal Comune di. L’evento, moderato dal presidente del Comitato “Coordinamento No discariche No inceneritori IX Municipio di Roma e” Massimo Falco e al quale hanno partecipato i sindaci Maurizio Cremonini (Ardea), Massimiliano Borelli (Albano Laziale), Stefano Cecchi (Marino) e Gianluca Staccoli (Ariccia), è stato aperto dal sindaco diVeronica Felici. Durante l’incontro sono state messe in evidenza tutte le criticità dell’, contro il quale il Comune di, insieme ai Comuni di Ardea, Albano ...