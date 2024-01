Incendio in un casolare | prende fuoco la canna fumaria | muore un 55enne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 29 gennaio 2024 – Dopo l'incidente stradale mortale avvenuto all'alba a Sant'Elpidio, in cui ha perso la vita un 17enne, un'altra tragedia si è consumata nel pomeriggio all'interno di un'abitazione in via Ariosto, vicino al quartiere elpidiense di Cascinare. Erano da poco passate le 16,30 quando è scoppiato un, all’improvviso, dalladel camino e il fumo e le fiamme hanno invaso in pochi attimi la piccola casa di via Ariosto, all’ingresso dell’abitato di Cascinare dove abitava F.M. 55 anni, con la sua compagna. Vedendo che la situazione si stava facendo preoccupante, la donna ha pensato di uscire dall’abitazione mentre l’uomo ha deciso di restare e, forse, a provare a spegnere l’in attesa dell’arrivo dei vigili delallertati nel ...

