In pensione a 61 anni solo se questa data è stata rispettata | requisiti e come inviare la domanda

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Andare ina 61è ora possibile, ma ci sono deida rispettare: quali sono le scelte. Pro e contro della decisione. Non mancano le perplessità per la scelta, ma ci sono dei motivi. La legge 213/2023 ha portato delle modifiche per chi vorrà procedere con il pensionamento nel 2024. Esistono però deiben precisi per lavoratrici assicurate presso l’istituto di previdenza obbligatoria.possibile a 61, ida rispettare – CityRumors.itIl 2024 è secondo gli esperti un anno complicato per chi ha intenzione di mettersi a riposo. Grazie alla manovra del 2024, infatti, la stretta sui prepensionamenti ha cancellato quanto fatto di recente. Cosa cambia, tutte le novità A conti fatti, di conseguenza, per andare in ...