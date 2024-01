In Italia obesità uccide 4 volte più di incidenti d' auto | allarme esperti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - Inin aumento esponenziale e sempre più 'killer', con un numero di morti all'anno 4superiore a quello deglid', e una previsione, entro il 2035, di 1 adultono su 3 obeso. In questo scenario, dunque, i fattori di rischio legati alla dieta sono i principali responsabili della perdita di anni di vita libera da malattia a livello globale. E' l'lanciato dalla Societàna di nutrizione umana (Sinu) per sensibilizzare sull'importanza della sostenibilità alimentare e sull'adozione di scelte alimentari corrette, in grado di agire positivamente sia sull'uomo che sul pianeta. Tra queste la dieta mediterranea, basata proprio su un largo consumo di alimenti vegetali, tra cui ...