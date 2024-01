In Italia i bimbi palestinesi da curare

«Vi annuncio perché stasera arriverà un primo gruppo di 14 bimbi palestinesi per essere curati negli ospedali italiani». Lo ha detto la premier ... (feedpress.me)

Nelle immagini, l'operazione del ministero della Difesa per il trasporto dei bambini palestinesi e dei familiari da Gaza verso gli ospedali italiani . ... (liberoquotidiano)

Le parole dopo la missione in Israele "Durante la missione in Israele abbiamo trovato un accordo. Il governo israeliano autorizza l'uscita da Gaza ... (sbircialanotizia)

Influenza in Italia - colpisce meno ma non molla. Lieve rialzo nei bimbi

(Adnkronos) – In Italia l’Influenza colpisce meno, ma non molla, e tra i bimbi under 5 si registra una Lieve risalita dei casi. E’ quanto emerge ... ()