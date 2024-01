Imprese sociali e cooperative sono essenziali per il welfare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "SE NON SI GUARDA e non si affronta la realtà in tutte le sue sfaccettature, non si è capaci di cogliere le esigenze del mercato del lavoro e delle aziende". E ancora: "Non servono teorie, serve far emergere pratiche positive". Andrea Dellabianca (nella foto sopra), nuovo presidente nazionale di Compagnia delle Opere, sintetizza così i punti di partenza del suo lavoro. Imprenditore attivo da anni nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli, fondatore e presidente di Notess, Dellabianca è stato nell’ultimo triennio presidente della Compagnia delle Opere di Milano e provincia, la sede più significativa in termini di associati (oltre duemila). È inoltre membro del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio di Milano, dove ricopre l’incarico di presidente del Formaper, del Consiglio Generale della Fondazione Fiera di Milano e del Consiglio direttivo dell’Associazione ...