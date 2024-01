Immagini dal Sannio | il silenzioso borgo di Limata | sulla via Latina

Vasto incendio all’alba di lunedì 22 gennaio alla Planet Farms – azienda che si occupa di agricoltura verticale – di Cavenago , in provincia di Monza ... (ilfattoquotidiano)

Oggi facciamo un giro nel Molise , quella piccola grande regione in cui borghi piccoli e silenziosi si susseguono e ci parlano di un territorio ricco ... (fremondoweb)

Diverse aree della Sardegna negli ultimi mesi stanno facendo i conti con un periodo prolungato di Siccità . Tra le cause del fenomeno, l’assenza di ... (ilfattoquotidiano)

In attesa dell'uscita del film, è stato pubblicato un primo trailer, che trovate in calce a questa notizia. Nel breve video in questione, dalla durata di soli 15 secondi, diamo un primo sguardo ...Si temette, soprattutto nei primi giorni, una forte contrazione nelle presenze, invece dal consuntivo emersero dati incoraggianti: vennero acquistati 131.257 biglietti d’ingresso (il calo dell’8,6% ...Grosseto. Da oggi il prezioso tempo dei donatori di sangue sarà allietato dalla possibilità di vedere immagini durante la donazione. Questo grazie al generoso dono di Anpas Humanitas di Grosseto, che ...