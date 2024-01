Ilary Blasi invita Totti a cena | La porta è sempre aperta | anche se non lo riconosco più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dalla fine del matrimonio con" non è passato tantissimo tempo. Ho sensazioni miste, malinconia, nostalgia, matenerezza perché alla fine della fiera è stato un bel matrimonio, non ho nè rimpianti nè rimorsi". Lo dice, parlando con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5,, che ha in uscita il suo primo libro intitolato ‘Che stupida. La mia verità’ (Mondadori). Il libro si chiude con un invito ain famiglia all’ex numero 10: "Io gli sto tendendo la mano, ladi casa è, è chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, ma saremogenitori, è una famiglia in maniera diversa".se al momento "tra noi non ci sono rapporti" spiega la conduttrice, che non sa dire ...