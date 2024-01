Ilaria Salis | via al processo in Ungheria | rischia 11 anni

In piazza Missori 50 persone nel Presidio in solidarietà a Ilaria Salis , 39enne monzese accusata di aver aggredito a Budapest due militanti ... (ilgiorno)

Oggi comincia il processo a Ilaria Salis a Budapest e in Italia sono stati convocati tre presidi per il suo ritorno a casa: a Roma alle 17, davanti all’ambasciata ungherese; a Milano alle 17,30 in ...Si apre oggi a Budapest il processo a Ilaria Salis, l'insegnante 39enne di Monza rinchiusa da 11 mesi in Ungheria con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonazisti. La ...Ilaria Salis è stata arrestata in Ungheria l'11 febbraio 2023. L'accusa Aver aggredito due estremisti di destra nel "Giorno dell'onore".