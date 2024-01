Ilaria Salis | oggi inizia il processo Sit-in in tutta Italia per la sua liberazione Il padre | “Troppi ritardi”

(Di lunedì 29 gennaio 2024)si definirà solo l’agenda. La ragazza è in carcere a Budapest da oltre un anno, con l’accusa di aver aggredito, insieme ad altri militanti antifascisti, due nazisti in occasione della cosiddetta “giornata dell’onore”

In piazza Missori 50 persone nel Presidio in solidarietà a Ilaria Salis , 39enne monzese accusata di aver aggredito a Budapest due militanti ... (ilgiorno)

Oggi comincia il processo a Ilaria Salis a Budapest e in Italia sono stati convocati tre presidi per il suo ritorno a casa: a Roma alle 17, davanti all’ambasciata ungherese; a Milano alle 17,30 in ...Si apre oggi a Budapest il processo a Ilaria Salis, l'insegnante 39enne di Monza rinchiusa da 11 mesi in Ungheria con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonazisti. La ...Ilaria Salis è stata arrestata in Ungheria l'11 febbraio 2023. L'accusa Aver aggredito due estremisti di destra nel "Giorno dell'onore".