Ilaria Salis | inizia il processo all’insegnante di Monza detenuta in Ungheria | “In carcere violenze e soprusi”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è aperto lunedì 29 gennaio ilpenale a, l’insegnante di 39 anni dida quasi un anno a Budapest, in, con l’accusa di aver aggredito due estremisti neonazisti. Nel corso della prima udienza l’imputata italiana si è dichiarata non colpevole e il procedimento è stato aggiornato al 24 maggio.era stata arrestata l’11 febbraio insieme ad alcuni militati antifascisti tedeschi per una serie di aggressioni a danno di alcuni estremisti di destra che, tra il 9 e il 12 febbraio 2023, stavano festeggiando il Giorno dell’onore, una manifestazione in cui ogni anno migliaia di neonazisti festeggiano un battaglione nazista che nel 1945 si oppose all’assedio di Budapest da parte dell’Armata Rossa. Nel caso in cui venisse ...

Ilaria Salis in carcere in Ungheria , rischia la condanna a 11 anni . L’appello del padre all’Italia perché si faccia qualcosa Prenderà il via oggi, ... (361magazine)

Si è chiusa senza grosse sorprese perché di tipo tecnico, mentre si lavora per riportare l'attivista detenuta da un anno in Ungheria in Italia. ... (wired)

Si è aperto ed è stato aggiornato al 24 maggio il processo che si celebra a Budapest a carico di Ilaria Salis, l'italiana accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese.«Ilaria - spiega l’avvocato Straini - è stata portata in aula con un guinzaglio collegato a un dispositivo alle caviglie e uno ai polsi. Quello alle caviglie è stato rimosso durante l’udienza, quello ...Ilaria Salis resterà in carcere. Per la maestra e attivista milanese 39enne detenuta da quasi un anno in regime di isolamento in un carcere di Budapest, Ungheria, per aggressione a due neonazisti nel ...