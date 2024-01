“Ilaria Salis in catene” | perché l’Ungheria ce l’ha con la detenuta italiana

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nessuna persona soggetta a indagine deve essere trattata come un cane. Questo sia ben chiaro sin dall’ inizio. Vorrei tuttavia ricordare alcuni elementi, di cui mi parrebbe importante tener conto. Nell’ottobre 2023 la Procura generale di Budapest ha annunciato in un comunicato di aver sporto denuncia contro tre cittadini stranieri che, secondo l’accusa, avrebbero partecipato come membri di un’organizzazione politica ad attentati a Budapest avvenuti nel febbraio 2023, per un totale di 9 vittime di aggressione violenta. Secondo l’accusa, un tedesco – ricercato in Germania con emissione di mandato d’arresto europeo – insieme alla sua compagna, a partire dal 2017 avrebbe creato a Lipsia questa organizzazione politica con finalità criminali, di cui sarebbe entrata a far parte anche. La Procura metropolitana accusa la donna ...

Lo ha detto, a proposito dell’udienza in Ungheria per Ilaria Salis, il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante la trasmissione XXI Secolo su Raiuno. Intanto, il ministro degli Esteri Antonio ...Lo ha detto, a proposito dell’udienza in Ungheria per Ilaria Salis, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato da Francesco Giorgino nella trasmissione XXI Secolo questa sera su Rai1.La difesa di Salis è stata sostenuta da un legale dello studio dell'avvocato Gyorgy Magyar, noto per il suo impegno in vicende di diritti umani. Riservandosi di esporre le controprove in una fase ...