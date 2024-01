Ilaria Salis in catene in aula si dichiara innocente | rischia 11 anni Legata mani e piedi | «Trascinata come un cane» Tajani | rispettare i diritti

La difesa di Salis è stata sostenuta da un legale dello studio dell'avvocato Gyorgy Magyar, noto per il suo impegno in vicende di diritti umani. Riservandosi di esporre le controprove in una fase ...Salis è comparsa in aula in catene ...La petizione Al momento sono oltre 48mila le firme raccolte su change.org per riportare in Italia Ilaria che «è trattata come un terrorista internazionale ...ROMA – “Le immagini di Ilaria Salis alla prima udienza del processo a suo carico in Tribunale a Budapest in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti, sono ...