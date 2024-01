Ilaria Salis in catene in aula si dichiara innocente | rischia 11 anni Legata mani e piedi | «Trascinata come un cane» Nordio | «Immagini dure | ci stiamo attivando»

Lo ha detto, a proposito dell’udienza in Ungheria per Ilaria Salis, il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante la trasmissione XXI Secolo su Raiuno. Intanto, il ministro degli Esteri Antonio ...Lo ha detto, a proposito dell’udienza in Ungheria per Ilaria Salis, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato da Francesco Giorgino nella trasmissione XXI Secolo questa sera su Rai1.La difesa di Salis è stata sostenuta da un legale dello studio dell'avvocato Gyorgy Magyar, noto per il suo impegno in vicende di diritti umani. Riservandosi di esporre le controprove in una fase ...