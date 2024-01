Ilaria Salis in catene in aula | legata mani e piedi | inizia il processo a Budapest «Trascinata come un cane» Tajani | rispettare i suoi diritti?

Budapest : Ilaria Salis trascinata in aula con catene ai polsi e ai piedi (VIDEO) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 Si è aperto ed è stato aggiornato al 24 maggio il processo che si celebra a Budapest a carico di Ilaria Salis, ... (dayitalianews)

Ilaria Salis trascinata in aula con manette ai polsi e ceppi di cuoio ai piedi Che la detenzione in Ungheria fosse sotto i limiti della dignità umana lo aveva scritto proprio lei in una lettera di 18 pagine, Ilaria Salis, ... (ilfattoquotidiano)

Ilaria Salis - inizia il processo all’insegnante di Monza detenuta in Ungheria : “In carcere violenze e soprusi” Si è aperto lunedì 29 gennaio il processo penale a Ilaria Salis, l’insegnante di 39 anni di Monza detenuta da quasi un anno a Budapest, in Ungheria, ... (ilgiorno)

Ilaria Salis - la prima udienza sul caso Si è chiusa senza grosse sorprese perché di tipo tecnico, mentre si lavora per riportare l'attivista detenuta da un anno in Ungheria in Italia. ... (wired)