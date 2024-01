Ilaria Salis in catene in aula | legata mani e piedi | inizia il processo a Budapest Il legale | «Trascinata come un cane»

Ilaria Salis in carcere in Ungheria , rischia la condanna a 11 anni . L’appello del padre all’Italia perché si faccia qualcosa Prenderà il via oggi, ... (361magazine)

Si è chiusa senza grosse sorprese perché di tipo tecnico, mentre si lavora per riportare l'attivista detenuta da un anno in Ungheria in Italia. ... (wired)

Che la detenzione in Ungheria fosse sotto i limiti della dignità umana lo aveva scritto proprio lei in una lettera di 18 pagine, Ilaria Salis , ... (ilfattoquotidiano)

Ilaria Salis a processo a Budapest, la denuncia dell'avvocato: «In tribunale tenuta al guinzaglio con le manette ai polsi e alle caviglie» ...Ilaria affronterà tutto questo da dentro «una cella di transito» grande «come un armadio». Con «le manette», «un cinturone legato alle manette» e «un’altra… Leggi ...La militante antifascista milanese Ilaria Salis, 39 anni, arrestata tempo fa in Ungheria e attualmente in carcere, è comparsa in tribunale a Budapest per l'inizio del suo processo, in cui è accusata ...