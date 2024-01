Ilaria Salis in carcere in Ungheria | rischia la condanna a 11 anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) . L’appello del padre all’Italia perché si faccia qualcosa Prenderà il via oggi, 29 gennaio, il processo incontro, l’insegnante di 39che da 11 mesi si trova inper aver partecipato ad una manifestazione contro un raduno europeo di neonazisti tenutosi a febbraio scorso a Budapest. Il padre di, Roberto, sta tentando di tutto per cercare di riportare la figlia in Italia e per strapparla alle attuali condizioni. L’uomo, infatti, ha fatto sapere che la figlia si trova «in condizioni degradanti». L’uomo aveva fatto appello anche al ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, affinché affrontasse la questione con il corrispettivo ungherese, il ministro Péter Szijjártó. Tajani ha fatto sapere: «Ho chiesto un impegno ...