Ilaria Salis in aula in manette

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Si rispettino i diritti umani» ha detto il ministro degli Esteri, Tajani, dopo la diffusione delle foto che hanno ripresonell'del tribunale di Budapest con le catene ai polsi ed ai piedi, trainata sempre dalla stessa catena come fosse al guinzaglio. Per l'italiana, anarchica ed in carcere con l'accusa di aver aggredito due militanti di destra durante una manifestazione nella capitale ungherese, il giudice ha chiesto una condanna ad 11 anni. Il processo è stato aggiornato al prossimo 24 maggio.

