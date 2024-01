Ilaria Salis in aula a Budapest con le manette e le catene ai piedi | le immagini shock dal processo | «Tirata come un cane»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è aperto ed è stato aggiornato al 24 maggio ila carico di, la 39enne, ex insegnante, arrestata in Ungheria l’11 febbraio 2023 con l’accusa di lesioni aggravate poiché avrebbe aggredito due neonazisti nel “Giorno dell’onore”. Da quel giorno è in prigione, costretta a vivere – stando alla denuncia del padre – in una situazione «pietosa e disumana». La 39enne è comparsa oggi, lunedì 29 gennaio, inin, con leai polsi e ilegati da ceppi di cuoio con lucchetti. Lo ha reso noto l’Ansa presente all’udienza a, doveè entrata accennando un sorriso rivolto al pubblico. Le modalità con cui la giovane è stata portata alla prima udienza sono state inoltre descritte dall’avvocato ...

Anche perché «Ilaria si è dichiarata non colpevole ma ha spiegato di non aver mai potuto leggere gli atti, che non le sono stati mai tradotti, e di non aver ancora visto le immagini su cui ...Salis è comparsa in aula in catene ...La petizione Al momento sono oltre 48mila le firme raccolte su change.org per riportare in Italia Ilaria che «è trattata come un terrorista internazionale ...È stato aggiornato al prossimo 24 maggio il processo a Budapest a carico di Ilaria Salis, la 39enne di Monza accusata di aver aggredito due neonazisti. Per rispondere dei capi d’imputazione che le ...