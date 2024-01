Il West contemporaneo come «non luogo» di meditazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) LA RECENSIONE. «Quegli spazi che giacevano muti, ai margini del conosciuto, nel profondo Ovest, ora non esistono più, sono finiti». Alessandro Baricco in «Abel» (Feltrinelli) reinventa il«non».

Alessandro Baricco in «Abel» (Feltrinelli) reinventa il West come «non luogo». Il suo non è un racconto d'azione, ma una sorta di meditazione simbolica, in cui lo spazio e il tempo diventano ...