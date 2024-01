Il Volley Bergamo 1991 strappa un set alla corazzata Milano | sconfitta 3-1 contro Egonu e compagne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Al cospetto della, ilse la gioca, con il sorriso e la voglia di stupire e di stupirsi. Consapevole di non avere nulla da perdere, si regala emozioni, se la gioca a trattipari, addirittura infiamma i tifosi rossoblù con la cavalcata del secondo set e con le rincorse del terzo e quarto parziale. Non arrivano punti per muovere la classifica, data laper 3-1, ma tante buone sensazioni. E’ subito testa a testa, conbrava a cogliere l’occasione per tenersi avanti con Lorrayna (5, 41%) e Davyskiba (3, 42%). Al 14 parisembra prendersi il break della fuga, ma l’ace di Rozanski riporta la parità e Melandri firma un nuovo sorpasso (17-18). E’ di nuovo punto a punto (19-19) che ...

Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 18ma giornata della Serie A1 di Volley femminile . Milano ha sconfitto Bergamo per 3-1 ... (oasport)

L'unico a parlare a fine gara è ancora una volta un dirigente: dopo la sconfitta contro Bergamo davanti ai microfoni si era presentato Emilio Manini, stavolta è toccato al co-presidente Patrizio ...L'ultima della serie è il 3-1 rifilato al Volley Bergamo, formazione ostica soprattutto perchè in lotta per non retrocedere, ma battuta grazie alla classe dei suoi elementi migliori. Una di queste è ...Quarto trionfo per la Sir Safety, in rimonta contro la Vero Volley: nel femminile l’Allianz piega Bergamo e resta in scia di Conegliano ...