Il video di Aprilia è l' ennesimo abuso contro le donne

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In Italia alla maggior parte delleè negato il diritto all’autodeterminazione. In questi anni, davanti a un progressivo aumento della sensibilità attorno a temi importanti come le molestie sui luoghi di lavoro e il gender pay gap, la risposta del sistema dei media e dell’informazione...

Quelle immagini “non avrebbero dovuto essere trasmesse, in quanto lesive della dignità della donna, in un momento di particolare fragilità“. A dirlo ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – "Telegiornali e testate on line hanno pubblicato il video delle telecamere di sicurezza in cui una donna abbandona un Neonato davanti ... (periodicodaily)

“Telegiornali e testate on line hanno pubblicato il video delle telecamere di sicurezza in cui una donna abbandona un Neonato davanti al Pronto ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – “Telegiornali e testate on line hanno pubblicato il video delle telecamere di sicurezza in cui una donna abbandona un Neonato ... ()

Telegiornali e testate on line hanno pubblicato il video delle telecamere di sicurezza in cui una donna abbandona un neonato davanti al Pronto soccorso di Aprilia. Le immagini – spiega una nota del ...Di lei per il momento resta un frame dalle immagini delle videocamere, e le indagini dei Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno preso il via proprio da qui. I video hanno consentito di ...Telegiornali e testate on-line hanno pubblicato il video delle telecamere di sicurezza in cui una donna abbandona un neonato davanti al Pronto soccorso di Aprilia Le immagini si pongono in evidente ...