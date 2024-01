Il vertice Italia-Africa in Senato Meloni | L' Ue sostiene la strategia italiana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Ringrazio il presidente Mattarella che ieri ha ribadito come sia strategica la collaborazione tra, inoltre la presenza dei vertici europei conferma il sostegno dell’Europa allana". Giorgiaha aperto questa mattina i lavori di ". Un ponte per la crescita comune", ilpromosso dal governono per rilanciare le strategie di cooperazione tra il nostro paese e il continenteno. L', ha spiegato, intende rafforzare il suoimpegno in, nell'ambito del Piano Mattei - "Non una scatola chiusa, ma un piano aperto alla condivisione". Dall'altra parte la premier ha confermato l'intenzione di ...