Il vecchietto dove lo metto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel 2024 le 30mila famiglie emiliano-romagnole che hanno un loro caro in una casa di riposo spenderanno 1.500 euro in più. Gli aumenti sono scattati a inizio anno e in queste ore stanno arrivando le prime bollette maggiorate: 4,10 euro al giorno, 124 euro al mese, 1500 euro appunto all'anno. Non è poco. Anzi, è una follia per un mondo e in un mondogli anziani crescono e ormai il problema di come gestirli, ad un certo punto del loro, del nostro cammino, tocca più o meno da vicino ognuno di noi. Ognuno di noi che, va aggiunto, nove volte su dieci spende quotidianamente sempre di più fra benzina, pane, zucchine, ristorante, estetista e ora anche rette delle Cra; la cifra che guadagna resta però la stessa. Quello dell'assistenza agli anziani è il problema dei problemi: di oggi e del domani. Già chiamarlo 'problema' è una brutta cosa; perché non è bello, non è ...