“Il tuo bar è nostro” | commerciante di Arzano costretto a pagare quasi 200mila euro ai Di Lauro

“Scusa ma tu chi sei?”. Affari Tuoi , Amadeus in imbarazzo . Nella puntata di “ Affari Tuoi ” andata in onda giovedì 11 gennaio 2024, il protagonista è ... (caffeinamagazine)

“Non può esserci Ken se non c’è Barbie” . E invece. Ryan Gosling non ci sta e tenta di sbattere una porticina. l’Academy , si sa, gioca brutti ... (ilfattoquotidiano)

Mattina del 12 giugno scorso, siamo nella filiale Tnt di Pero. I carabinieri arrivano con le unità cinofile per ispezionare i pacchi in giacenza: ... (ilgiorno)

Il clan Di Lauro ''si ritiene proprietario'' del suo bar e per non essere più tormentato paga 100mila euro in contanti oltre ad alcune cambiali: 5 arresti. È quanto emerso nell'ambito di un'indagine ...Si ritenevano i proprietari di quel bar ad Arzano e, per questo, il titolare doveva versare al clan Di Lauro una "quota", il pizzo, per continuare ad esercitare la sua attività. E così l'uomo, ...Chiuso bar per 7 giorni a Vittoria dopo violenta rissa con perfino tavoli e sedie spaccati. Turbativa all’ordine pubblico e alla sicurezza ...