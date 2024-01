Il tennis italiano può crescere col traino di Sinner

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La favola continua! Dalle Atp Finals di Torino alla Coppa Davis fino agli Australian Open, nel nome di una crescita costante che continua sorprendere l'Italia e il mondo intero. Janniknon è più una sorpresa e si è preso di forza il diritto di entrare nel Gotha delmondiale, di banchettare con i big di questo sport incredibile fatto di agonismo, tecnica, ma soprattutto testa. E quella di Jannik è solida, molto solida, in grado di mandare in tilt tutti i top player della racchetta. Il gesto di Medvedev subito dopo il ko di Melbourne è sintomatico: prima di abbracciare il rosso di San Candido ha allargato le braccia come per dire... non potevo far altro che arrendermi. Bravo! Eppure stavoltaha camminato per un lungo tratto della sfida molto vicino all'orlo del baratro. Perché alzi la mano chi non ha ...