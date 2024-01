Il Tennis Giotto schiera duecento atleti nei campionati a squadre del 2024

La prima squadra maschile del circolo aretino ha pareggiato per 3 - 3 il primo match con l'Ata Battisti (247.libero)

Il Tennis Giotto vola alla finale dei Play Off per la serie A1

Domenica 3 dicembre prende il via la finalissima per la promozione contro l’Ata Battisti di Trento Il Tennis Giotto vola alla finale dei Play Off ... (lortica)