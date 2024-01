Il Super Anticiclone | Settimana di Stabilità | Ma con Nebbia | Smog e Inversioni Termiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma - Nessuna variazione in vista nei prossimi giorni, poiché ilcontinua a dettare legge su gran parte del Vecchio Continente, mantenendo condizioni meteorologiche stabili. L'egemonia dell'si manifesta con forza, posizionandosi sull'Europa centrale e attraversando l'Italia, impedendo completamente il passaggio di perturbazioni atlantiche. Sebbene una debole circolazione depressionaria persista nei Balcani, portando qualche annuvolamento sparso tra Puglia, Basilicata, Calabria ed est Sicilia fino a martedì, per il resto del Paese ci attendiamo cieli sereni o al massimo velati al Nordovest, dove transitano sottili velature. Tuttavia, la situazione non è esente da sfide.e nebbie persistono al Nord, con una particolare insistenza, generando una forte ...

Il nuovo anticiclone non andrà via tanto facilmente anche se nel corso della settimana il meteo sarà instabile: ecco dove e qual è la tendenza ... (ilgiornale)

Un super anticiclone in pieno inverno. È questo il termine utilizzato dal sito 3bmeteo per descrivere le caratteristiche dell' anticiclone che nei ... (iltempo)

EGEMONIA DELL'ANTICICLONE. Nulla è cambiato negli ultimi giorni e nulla cambierà nei prossimi, con lo strapotere dell'anticiclone che detta legge su almeno due terzi del Vecchio Continente mantenendo ...La tendenza per il prossimo fine settimana. Su scala sinottica cambierà ben poco fino alla fine della settimana, con il super anticiclone che continuerà a dettar legge mantenendo il tempo sostanzialme ...Roma, 29 gen. (askanews) – Da oggi iniziano i cosiddetti “giorni della Merla”, il periodo che fino a non molti anni fa, era considerato il più freddo dell’inverno e non solo per detto popolare, ma anc ...