Il “Sud globale” è solo una grande impostura ideologica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nazisti e bolscevichi ne erano convinti: il miglior argomento in un dibattito è sempre la minaccia fisica” scrive David Emton, scrittore e reporter francese. “L’islamogoscista non ignora questo ins... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Guangzhou, 05 dic – (Xinhua) – L’Iniziativa di sviluppo globale (GDI) promuove ra’ ulteriormente la cooperazione e gli scambi tra i Paesi in via di ... (romadailynews)

La guerra a Gaza, scoppiata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ha provocato non solo timori per la sicurezza nel Paese, ma anche un esodo verso ... (ilfattoquotidiano)

In Europa l’eventuale ritorno di The Donald alla Casa Bianca di solito è considerato come foriero di catastrofi: in Medio Oriente, invece, la sua ... (corriere)

Dietro la sua apparente pertinenza, questo concetto geopolitico è vuoto e fuorviante. E non deve dissuaderci dal difendere i nostri valori, scrive il Point ...Il piano Mattei: trasformare l'Africa, il continente più ricco di materie prime e più povero in un alleato. L'editoriale di Napoletano ...La Cina è vicina e non intende lasciare all'Europa campo libero nel continente africano. Né vuole rinunciare ad ergersi capofila dei Paesi del "Sud globale", in via di sviluppo, indisposti a ...