Il servizio del Tg1 che mostra la donna che abbandona un neonato ad Aprilia | lo sconcerto del Cpo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Coordinamento per le pari opportunità dell’Ordine nazionale dei giornalisti esprimeper ildel TG1 RAI in cui sono state mandate in onda le immagini delle telecamere di sorveglianza chevano il momento in cui una, entrata in ospedale con una carrozzina,va il suo bimbo. Nelle immagini trasmesse dalla Rai si vede chiaramente il volto della. Le stesse immagini sono state poi pubblicate anche da altre testate. Con una nota diffusa attraverso il sito dell’Ordine, il Cpo manifesta il proprio: “Così si contravviene a quelle che sono le basi della deontologia professionale e della privacy. La Cpo dell’Ordine nazionale dei giornalisti segnala la vicenda all’esecutivo, affinché chieda ai consigli di disciplina ...

Uno dei punti qualificanti della mozione parlamentare del Pd, patrocinata in prima persona da Elly Schlein, e che già domani sarà in discussione a ... (liberoquotidiano)

Una finale durissima, per Jannik Sinner , quella agli Australian Open contro Daniil Medvedev . L'azzurro, alla sua prima finale in uno slam, perde per ... (liberoquotidiano)

“Ci deridono perché non perdiamo occasione per promuovere i nostri prodotti”. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida non apprezza ... (ilfattoquotidiano)

Il Coordinamento per le pari opportunità dell’Ordine nazionale dei giornalisti esprime sconcerto per il servizio del TG1 RAI in cui sono state mandate in onda le immagini delle telecamere di ...Rai ed i suoi 786 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o ...Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.