Il Sassuolo non graffia | passa il Monza Ora la zona retrocessione è a un punto

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’unica cosa da salvare deldi? I risultati degli altri, che tengono Udinese, Cagliari e Verona dietro. Ma ne dimezzano il distacco, da due a un, sullache scotta. Questione di giorni, comunque, finire dentro al calderone che porta in B, almeno per ilvisto ieri su un prato che la stagione scorsa aveva garantito la ‘svolta’ ai neroverdi, e ieri li consegna invece a limiti ben noti. Offensivi – Laurientè e Castillejo opachi, Pinamonti non pervenuto, il subentrante Mulattieri anche – e difensivi – Ferrari e Tressoldi distratti, due fantasmi sugli esterni – che scrivono gli esiti del match ben oltre le intenzioni di unche nelle ultime due gare aveva fatto zero punti, subito otto gol realizzandone uno e ieri era andato in campo dando l’impressione ...

Il Monza trova il successo per 1-0 sul Sassuolo dopo la pesante sconfitta maturata sul campo dell'Empoli per 3-0. I neroverdi invece subiscono ... (liberoquotidiano)

Già al 22’, quando dal gol del possibile svantaggio di Mota la salva un offside millimetrico trovato dal VAR, e al 31’, quando è Colpani a sbloccare con una girata non irresistibile, ma decisiva per ...Esaltarsi nella difficoltà, roba per campioni veri come Sinner. Quelli del Napoli non sono Jannik e hanno puntato al sodo, senza correre rischi, nell’appuntamento contro la Lazio, ...Bene, questa è un’altra storia, è un altro Monza. Non ancora nuovo negli interpreti, ma tornato a essere quello brillante che aveva abituato fin troppo nelle nell’ultimo - ormai - anno e mezzo.