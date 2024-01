Il Salone Auto di Torino ritorna dal 13 al 15 settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) E' già in moto la macchina organizzativa del2024, l'evento all'aperto nel centro della città, gratuito per il pubblico. Si svolgerà dal 13 al 15e celebrerà la storia dell'mobilismo attraverso l'esposizione delle carrozze, primea motore di inizio '900, capolavori del design degli anni 60 e 70 e lesostenibili che guideranno la transizione. "Abbiamo riunito gli elementi più appassionanti e suggestivi del sistemamobilistico in un unico format, in una sola passeggiata" spiega il presidente Andrea Levy. In piazza Carlo Felice e in piazza Castello si troveranno le aree test che ospiteranno tutte le tecnologie a basse emissioni sviluppate dalle principali casemobilistiche, messe a ...