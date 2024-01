Il Rolex indossato da Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open è uno degli orologi più belli al mondo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024)aver battuto Novak Djokovic in semifinale,non ha perso l'occasione di vincere il suo primo torneo del Grande Slam. Nonostante fosse sotto di due set a zero1h30 di gioco, il 22enne di San Candido ha trovato le risorse necessarie a invertire l'inerzia del match e vincere in cinque set contro il russo Daniil Medvedev. Succede ad Adriano Panatta, l'ultimo vincitore italiano di un Grande Slam; ovvero il Roland Garros, nel 1976, quasi mezzo secolo fa. Un primato, quello di Panatta, che ha resistito parecchio tempo, ma ora è finalmente giunto il momento di concentrarsi sue, in particolare, sul suoo. Come molti altri giocatori del circuito - Tsitsipas, ...