Il riscatto di Grottazzolina Vittoria e allungo in vetta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Yuasa3 Castellana Grotte 0 YUASA BATTERY : Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 7, Mattei 9, Bruening 23, Ferragutti, Mitkov, Fedrizzi 13, Marchiani, Roberto Romiti, Marchisio (L1), Cattaneo 5, Foresi (L2) All. Ortenzi. BCCTECBUS CASTELLANA GROTTE: Compagnoni, Tisoumakas 4, Bermudez 12, Ciccolella 2, Pol 2, Menchetti, Balestra 2, Rampazzo 1, Fanizza, Guadagnini, Cianciotta 12, Battista (L), Iervolino, Ceban All. Cruciani. Arbitri: Cecconato - Jacobacci. Parziali: 25-19 (22’), 25-20 (23’), 25-19 (22’). Torna al successo con il massimo scarto la Yuasa Batteryche archivia la sconfitta rimediata a Porto Viro, batte Castellana Grotta, e chiude gennaio con un pieno pesante e importante per il morale. Un risultato ancora più importante considerando lo stop di Cuneo in casa di Pineto (3-2 per gli abruzzesi) e i due punti ...