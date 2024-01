Il rilancio di Baccano riparte dalle basi | con focus su cucina e servizio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non è facile provare a vincere un pregiudizio quando la città di cui si parla è Roma e il ristorante in questione si trova a pochi passi da una delle destinazioni turistiche più usurate della capitale. Che vi piaccia o meno l’idea,a Roma è un unicum. Da un punto di vista imprenditoriale, l’insegna ha da poco festeggiato i suoi dieci anni, un’avventura partita nel 2012 poi inaugurata nel 2013 e che nel corso del tempo è andata crescendo, vivendo epoche diverse e cambiando spesso i protagonisti della sua pellicola. Analizzando il caso dal punto di vista della ristorazione invece – e qui siamo sicuri che alcuni di voi storceranno il naso –è stato per Roma un po’ quello che Langosteria è stata per Milano (con il dovuto scarto temporale dato che il secondo è nato ben prima, nel 2007). Non perché in entrambi i locali si usano bicchieri ...