Il ricercatore Marco De Vivo | “Con le IA esploriamo lo Spazio chimico a velocità prima impossibili E spendendo meno”

Dopo la laurea e il dottorato, ha passato oltre 5 anni negli Stati Uniti come ricercatore nel mondo accademico (alla University of Pennsylvania) e a Yale nel settore biotech (in Rib-X Pharmaceuticals, ...Cinquantanove anni, primario del Pascale di Napoli, clinico e ricercatore di fama internazionale nel campo della cura del melanoma e dell’immunoterapia dei tumori è consapevole ...Perché la morte fa parte della vita, è forse il momento più importante, o certamente il più difficile. Perché vorremmo tutti morire con dignità, e poter scegliere come e con chi lasciare questo mondo.