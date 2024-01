Il razzismo gioca nel giardino di casa Talvolta va allo stadio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Se vogliamo parlare in modo serio diai nostri figli, l’ultimo posto da cui partire sono gli stadi, così come per parlare di bullismo, cioè di aggressività, è ingannevole partire dalla scuola. Luoghi ad alta densità sociale dove è più forte la possibilità che un comportamento si manifesti, ma ai quali non possiamo attribuire l’origine dei due peccati capitali dell’umanità, aggressività e, figli della comune incapacità di vedere nell’altro qualcuno che ci somiglia profondamente. Carenza che spesso si modella grazie a passaggi educativi che trasferiscono sulla prole percezioni distorte. L’aggressività è all’origine di tutte le grandi tragedie provocate dalla nostra specie, mentre alsi devono atti ignobili e genocidi di massa. Cercarli lontano è ingenuo, perché sono ospiti fissi delle nostre case. Un ragazzo mi ...

«Quanto successo nella partita con il Milan non può riflettersi su tutta la tifoseria dell'Udinese e soprattutto non va bene che debba pagare la società» ...