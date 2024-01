Il punto di forza di Meloni e centrodestra è la debolezza delle opposizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) di Leonardo Botta È innegabile che Giorgiasi sia guadagnata da tempo fama di politico scaltro e abile nella comunicazione. Doti che le hanno spalancato le porte di Palazzo Chigi con parole d’ordine di sicura presa nel suo elettorato (porti chiusi, abolizioneaccise, flat tax, euroscetticismo), poi smentite da una politica di taglio europeista, che fino a ora ha segnato il passo sulla lotta all’immigrazione mentre sul piano fiscale il suo governo pare aver varato norme abbastanza moderate (in parte in continuità con Draghi) che non hanno destabilizzato la nostra economia (anche se i detrattori l’accusano di aver messo aprovvedimenti in deficit e incardinati su condoni e concordati che hanno spostato in avanti i regolamenti dei nostri conti). I più evidenti successi lali ha mietuti sul fronte ...