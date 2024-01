Il nodo delle concessioni balneari | Una decisione che ci dà ragione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Fa molto piacere vedere che anche il Consiglio di Stato ribadisca ciò che noi di Fiba Confesercenti diciamo da anni: l’articolo 49 del codice della navigazione, scritto nel 1942, è una legge anacronistica, frutto di un’epoca storica fortunatamente lontana, in cui il demanio marittimo serviva per la difesacoste in tempo di guerra e non per il turismo balneare". E’ quanto dice il presidente provinciale Fiba Confesercenti Claudio Pierini che commenta così l’ordinanza del Consiglio di Stato che secondo l’associazione apre nuovi scenari anche sul rinnovo. "Lo ripetiamo – dice Pierini –: nessuna riforma equa sul rinnovodemaniali marittime può essere coerente con il diritto italiano ed europeo senza prevedere il riconoscimento del valore ...